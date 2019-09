© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Manchester United promette di essere protagonista della finestra di mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News il tecnico Ole Gunnar Solskjaer ha chiesto al presidente Ed Woodward quattro rinforzi. E ci sarebbero già obiettivi precisi: Sean Longstaff, Jadon Sancho, Paulo Dybala e Christian Eriksen. L'argentino della Juventus è stato trattato in queste settimane, trovando il no del giocatore. La situazione potrebbe cambiare in questi mesi.