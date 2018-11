Juventus, per l'attacco occhi su Rashford

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La doppia sfida di Champions League con il Manchester United ha avuto un sapore agrodolce per la Juventus. Ma potrebbe aver rappresentato un'occasione di mercato per il club bianconero: secondo quanto riferito da The Times, il club campione d'Italia sarebbe interessato a Marcus Rasfhord, che da parte sua starebbe valutando un addio per lo scarso utilizzo da prima punta con Mourinho.