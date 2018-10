Juventus, per la difesa spunta Andersen: servono più di 20 milioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus è pronta a muoversi per il centrale della Sampdoria Joachim Andersen. I bianconeri potrebbero investire una cifra tra i 22 e i 23 milioni di euro, con i blucerchiati che lo hanno pagato solo 2 milioni per rilevarlo dal Twente in estate. I due club dovranno discutere anche del futuro di Audero e dunque la discussione potrebbe essere allargata proprio al centrale danese.