Juventus-Perin, dalle cifre economiche alle rivali: il punto sulla trattativa

Ultime sul futuro di Mattia Perin da La Gazzetta dello Sport. Si parla di lui per il dopo-Buffon in Nazionale, ma soprattutto ha conquistato la scena per il dialogo avviato proprio con la Juve (intenzionata ad affiancarlo a Szczesny con pari opportunità). E non è azzardato pensare ad un accordo economico per uno stipendio annuo da 2,5 milioni. Ma non è semplice l’intesa tra i club. Marotta vuole inserire delle contropartite tecniche per fare il prezzo, mentre Preziosi ha un chiodo fisso: incassare tra i 15 e i 20 milioni. In questa partita non va trascurato il ruolo della Roma che potrebbe entrare in gioco se davvero Alisson dovesse diventare la costosa preda delle grandi d’Europa.