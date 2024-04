Juventus, Perin: "Qualificazione in Champions e Coppa Italia gli obiettivi. Ci siamo per entrambi"

Mattia Perin, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la gara con la Lazio, sfida che ha permesso ai bianconeri di conquistare l'accesso alla finale di Coppa Italia: "Abbiamo passato il turno, arrivare in Champions e conquistare la Coppa Italia sono i nostri obiettivi e oggi siamo dentro ad entrambi. Avere gli stimoli por lavorare duramente ci sono, sappiamo che dobbiamo migliorare come abbiamo fatto sempre. Alcune volte ci riusciamo, altre no"

Si è visto un atteggiamento diverso rispetto al campionato

"A Cagliari siamo riusciti a recuperare una partita non semplice, non tutti ci sarebbero riusciti. Il carattere non ci manca, noi possiamo fare di più ed essere meno contratti ad inizio gara. Anche oggi abbiamo subito due gol, ma siamo riusciti a portare a casa la finale: le basi ci sono. Siamo un mix fra esperienza e giovani, dobbiamo riuscire a far combaciare le cose":

La parata su Castellanos nel primo tempo?

"Sono qui per questo, cerco sempre di fare il meglio possibile".

Su cosa dovete lavorare per evitare di prendere gol in finale su queste distrazioni?

"Dobbiamo lavorare sull'attenzione, quando siamo compatti è dura farci gol. Oggi abbiamo preso gol su palla inattiva, ci ha messo un po' di tensione e di paura, ma la reazione che abbiamo avuto è stata fondamentale".