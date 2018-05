Juventus, Perin valutato 20 mln: si lavora sulle contropartite

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio anche al futuro diMattia Perin sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Il suo futuro potrebbe essere alla Juventus: pronto uncontratto di 5 anni a 2,3 milioni ma il nodo sono soldi e contropartite, visto che il club di Preziosi valuta Perin quasi 20 milioni di euro. La Juve, si legge, non ha intenzione di spenderne più di 10 per l’acquisizione. Si lavora sulle contropartite: Sturaro piace ma ha tantissime offerte. Più facile mandare al Genoa in prestito uno fra Audero, Kean e Mandragora.