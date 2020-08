Juventus, Pirlo a caccia di un Pirlo. Potrebbe essere Arthur

Andrea Pirlo a caccia di un Pirlo per la Juventus 2020/21: il ruolo del centrocampista metodista sarà forzatamente una chiave importantissima del gioco per l'ex regista di Milan e Inter, oltre che della Vecchia Signora. Arthur, secondo la Gazzetta dello Sport, è uno dei papabili: sul ruolo del brasiliano tuttavia non c'è grande uniformità. Per taluni è una mezzala di palleggio, per altri è nato per fare il playmaker. Vietati i paragoni con il Pirlo giocatore, ma un tentativo con Arthur a creare gioco vale la pena farlo.