Juventus, Pjanic: "Abbiamo un grande rosa, puntiamo al massimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Pjanic, ai microfoni di Sky Sport, dopo la grande prestazione con vittoria nel derby contro il Torino. "La squadra aumenterà la qualità del gioco, abbiamo una grandissima rosa e gli obiettivi sono sempre gli stessi. Continuiamo a vincere come abbiamo fatto questa sera contro un ottimo avversario. Higuain è tranquillo, è stato l'uomo che ci ha fatto vincere lo Scudetto, è un giocatore importantissimo che aiuteremo per farlo andare in gol senza pressione. Abbiamo bisogno di lui e farà i suoi gol. La Champions? Non possiamo sbagliare la prossima gara, non dobbiamo sottovalutare l'avversario".