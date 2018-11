Juventus, Pjanic: "Dobbiamo chiudere più velocemente le partite"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha parlato in un'intervista a Sky Sport: "Sappiamo che il mister ci tiene tanto alla fase difensiva. Negli ultimi anni ce lo ha ripetuto più volte e quest'anno ancora. Sa che in Italia, la squadra che prende meno gol vince il campionato. Sappiamo di cosa parla ed è evidente che li qualcosa si dovrà migliorare per prenderne di meno. Le partite di campionato per i calciatori sono una cinquantina o una sessantina, quindi il mister lo ripete sempre: bisogna gestire le partite. Ovviamente non mettendoci paura e rimettendo in gioco l'avversario, però dovremo provare a chiudere più velocemente le partite per poi gestire il resto della partita. Perché poi si sa che in un campionato e in una stagione in generale fra Coppa Italia, campionato e Champions League ci sono un sessantina di partite e non si può andare sempre a duecento all'ora. La squadra sta ottenendo risultati importantissimi e qualcosina in più si può fare sicuramente quel qualcosina in più deve essere chiudere prima le partite per gestirsi meglio e per non mettere l'avversario in partita. Questo lo possiamo sicuramente fare ed è un errore che dovremo non fare in futuro", le dichiarazioni del bosniaco riprese da TuttoJuve.