Juventus Plusvalenza, a breve 55 milioni da Audero-Sturaro-Cerri-Orsolini

La Juventus ha tre squadre. La prima è quella più titolata, quella che vince i campionati e può permettersi Cristiano Ronaldo, pur chiudendo in negativo rispetto all'anno prima causa eliminazione ai quarti di finale di Champions League da parte del Real Madrid. Una formazione leggendaria, capace di vincere sette Scudetti consecutivi, probabilmente otto con quello di questa stagione.

La seconda è quella allenata da Mauro Zironelli, appena fuori dalla zona playout in Serie C, con molti giovani di sicuro futuro. Kastanos, inseguito da moltissime formazioni anche in campionati superiori, oppure Zanimacchia, già quasi riscattato nell'ambito delle operazioni di gennaio. Mokulu, che ha molta esperienza in cadetteria, oppure Mavdidi, arrivato in estate dall'Arsenal. Un modo per evitare che molti prodotti del settore giovanile vadano persi.

E poi c'è quella più importante del mese di gennaio. Quella che probabilmente mette a posto il bilancio di questa stagione, segnata dall'acquisto di Ronaldo. Perché la Juventus, da inizio 2019 a giugno, avrà almeno quattro plusvalenze, soldi freschi che entrano in cassa da chi, probabilmente, era stato sottovalutato. Audero verrà riscattato per 20 milioni dalla Sampdoria, dopo che il diritto di riscatto era fissato a 11. Sturaro è stato ceduto in prestito per 1,5 milioni di euro, ma al primo punto del Genoa è scattato l'obbligo a 16,5. Cerri, è notizia di oggi, è stato pagato 9 milioni dal Cagliari. E toccherà, fra poco, anche a Orsolini, oramai molto vicino all'accordo: dovrebbero essere 7 milioni - come recita il comunicato - ma con l'eventuale controriscatto fissato a 14 (e l'esperienza Audero-Sampdoria) non è detto che non si possa ribaltare tutto quanto.

La Juventus Plusvalenza, quindi, ha fatto segnare un roboante +55 per tre giocatori che non hanno mai giocato in bianconero, più uno infortunato dallo scorso maggio. Non male. Senza contare Mandragora di giugno (20) e Favilli, per cui è stata cancellata la doppia contropzione juventina per un obbligo di riscatto a giugno 2020.