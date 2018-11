Juventus, Pogba il primo desiderio. James Rodriguez mina vagante

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come si legge sulle pagine di Tuttosport la priorità per il mercato estivo della Juventus è senza dubbio un centrocampista. Paratici, vista l'emergenza in mezzo al campo, proverà ad anticipare un colpo a gennaio. Pogba è un cima alla lista dei pensieri della Juve per giugno, però se a Manchester dovessero decidere di scaricarlo per finanziare il mercato invernale, i bianconeri faranno un tentativo. Riflettori puntati su Rabiot e Ramsey, entrambi in scadenza a giugno. La vera mina vagante è James Rodriguez: il colombiano vuole lasciare il Bayern, non vuole tornare al Real Madrid e Jorge Mendes spinge per la soluzione bianconera.