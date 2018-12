© foto di Imago/Image Sport

Stando a Tuttosport, le priorità del mercato 2019 per la Juventus sono già ben definite: Matthijs de Ligt per la difesa, Marcelo per la fascia sinistra, Paul Pogba per il centrocampo e Isco per la trequarti. Ovviamente non ci sono solo questi quattro campioni nella lista della Juventus, ma anche altri obiettivi, a partire dai giovani italiani come Tonali e Chiesa. Non è sfuggita la gita torinese di Edwin Van Der Sar, l'ex portiere juventino tornato in città dopo 17 anni.