Juventus, pressing su Praet: accordo col belga per un quadriennale

Juventus in pressing su Dennis Praet: secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, il club bianconero ha superato la concorrenza dell'Inter, incassando l'ok del giocatore, per cui è pronto un contratto quadriennale. Ora la Juve prova a chiudere con la Sampdoria: nella trattativa potrebbe inserito Rolando Mandragora, in prestito al Crotone nella stagione appena conclusa.