Juventus, pronto il rinnovo per Pjanic: incontro dopo le vacanze

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nelle scorse settimane si è parlato a più riprese della possibile offerta del Barcellona alla Juventus per Miralem Pjanic ma Tuttosport oggi in edicola definisce il bosniaco insostituibile per Massimiliano Allegri. Per questo il centrocampista potrebbe rinnovare il suo contratto al rientro dalle vacanze, per allontanare i rumors sul suo possibile addio.