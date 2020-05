Juventus, quarantena finita per Cristiano Ronaldo: da domani sarà alla Continassa

Due lunedì fa, proprio in questi minuti, rientrava a Torino Cristiano Ronaldo, dopo due mesi a Madeira. Il portoghese aveva sfruttato un paio di giorni di riposo post Juve-Inter per tornare dalla mamma che aveva accusato un problema di salute poco prima. Poi, quando in Italia è scoppiata l’emergenza Coronavirus e anche il mondo del calcio si è fermato, è rimasto lì. Anche se non ha mai smesso di allenarsi. Dopo quattordici giorni esatti di quarantena, CR7 è pronto per tornare alla Continassa e rimettersi a disposizione di Sarri. Per lui, domani, sarà un nuovo primo giorno in bianconero.