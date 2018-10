Juventus, Rabiot o Pogba: bivio francese per il mercato di gennaio

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sta stringendo la presa intorno ad Adrien Rabiot cercando di arrivare allo sprint finale dopo un corteggiamento lungo 4 anni. Il viaggio a Parigi di Paratici per PSG-Lione è solo l'ultimo atto di una strategia che punta a portare il Nazionale francese in Serie A già da gennaio. Ovviamente c'è da tenere conto anche dell'interessamento da parte del Barcellona e dalla volontà di Al Khelaifi di tentare tutte le strade per arrivare al rinnovo o comunque di trattenerlo fino all'estate per vederlo partire a costo zero. In quest'ultimo caso, visto il bisogno dei bianconeri di acquistare un centrocampista di livello internazionale già in inverno, l'altra opzione porta al ritorno di Paul Pogba. Soluzione suggestiva quanto difficile che però non è fantamercato visto i rapporti ai minimi termini tra il polpo e il Manchester United.