Juventus, Rabiot più di Pogback se Pjanic va via

© foto di J.M.Colomo

Miralem Pjanic interessa al Barcellona e al Chelsea, mentre la Juventus potrebbe vacillare soltanto di fronte un'offerta di 80 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport sottolinea come l'ex Roma non sia un calciatore facilmente sostituibile. La Juve, in caso di dolorosa cessione, potrebbe investire su una mezzala di spessore (Rabiot del PSG più della suggestione Pogba dello United), cambiando vestito in mezzo o affidando la regia a un Rodrigo Bentancur in grande ascesa ma ancora acerbo.