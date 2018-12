© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allenamento di rifinitura in corso alla Continassa, per la Juventus in vista della sfida di domani contro lo Young Boys. Clima sereno e tanta convinzione nel gruppo di Allegri che avrà a disposizione anche Alex Sandro, ristabilitosi dai problemi fisici dell'ultimo periodo. Out invece Mehdi Benatia per l'infiammazione al ginocchio.