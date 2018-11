Juventus, rifiutata l'offerta del Milan per Benatia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan si sarebbe fatto avanti con la Juventus per ottenere il cartellino di Medhi Benatia, difensore centrale classe 1987 della nazionale marocchina, già a gennaio: secondo quanto riportato da Rai Sport, infatti, i rossoneri avrebbero offerto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni di euro, proposta che i bianconeri avrebbero rispedito al mittente. Servirà un'offerta migliore per convincere i bianconeri a privarsi di Benatia, che, però, è "scontento" per aver giocato poco in questa prima parte di stagione.