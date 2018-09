Juventus, ritorno Bonucci voluto dal club per bilanciare l'addio di Buffon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla Juventus, dopo l'addio estivo di Gianluigi Buffon, servivano calciatori di personalità. Un modo per bilanciare le cose in un gruppo che di personalità ne è già pieno. E' in quest'ordine che entra il ritorno di Leonardo Bonucci, voluto dal club bianconero proprio per aggiungere carisma ad una squadra che era orfana di un elemento di spessore come Buffon. Con l'ex Milan il problema è stato risolto. A riportarlo è Tuttosport.