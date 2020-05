Juventus, Ronaldo si allena da solo: orari diversi e tabella personalizzata per tornare al top

Cristiano Ronaldo si allena da solo. Nonostante il ritorno agli allenamenti collettivi, il campione bianconero si sta allenando a parte, ad orari diversi rispetto ai compagni. Nessun mistero però, nessun caso di mercato o problema fisico. Il portoghese ha una tabella personalizzata che vuole rispettare in modo maniacale per arrivare alla ripresa del torneo al top della forma. A breve sarà pronto per tornare con i compagni e dare spettacolo. Sarri lo aspetta a braccia aperte e anche lui non vede l'ora di poter esultare con i compagni, magari con un altro lungo "Siuuuuuuu". A riportarlo è Tuttosport.