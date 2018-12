Juventus, Rugani: "Dobbiamo fare mea culpa e imparare la lezione"

Fonte: tuttojuve.com

Daniele Rugani, difensore della Juventus, ha parlato in mixed zone dopo il ko di Champions contro lo Young Boys: "Dobbiamo fare mea culpa e imparare la lezione da questa partita, perché ci saranno tante partite durante l'anno che sulla carta sono facili, ma poi in campo si parte 0-0 e bisogna meritare di vincere tutte le partite".

Quanto c'è di merito loro e di demerito vostro?

"Un po' tutte le cose, oggi la Juve non è stata quella vista dall'inizio dell'anno. Dobbiamo dare comunque merito anche allo Young Boys che ha fatto una buona partita, onorando al meglio il girone. Però noi dobbiamo pensare a noi stessi e - ripeto - fare mea culpa perchè non siamo stati la Juventus che abbiamo dimostrato di essere. Però dal male c'è sempre una lezione da cui imparare e quindi deve essere uno step che ci porta ancora a crescere. Abbiamo ancora tante sfide, tante partite, tanti obiettivi da raggiungere e ci può fare bene".

Quale avversario vorresti evitare adesso?

"Non lo so sinceramente, devo anche vedere tutte quelle che sono passate. Adesso noi ci godiamo questo primo posto e aspettiamo i sorteggi, al di là della sconfitta di oggi, molto consapevoli della forza che abbiamo, che abbiamo dimostrato dall'inizio dell'anno, una battuta d'arresto seppur dolorosa ci può stare".

Tu ti fai trovare sempre pronto, nonostante il poco spazio.

"Sai, io sono sempre stato abituato ed educato così, ad allenarmi forte, dare il massimo sempre, parlare poco e dimostrare con i fatti. Questa è la mia filosofia da calciatore come nella vita e vado avanti per la mia squadra. Poi c'è un allenatore che fa le scelte, io rispetto tutti, sono un professionista. Certo, qualsiasi giocatore vorrebbe giocare di più, questo è indubbio, però, ripeto, sono stato cresciuto ed educato in questo modo".

Allegri ha detto che sarai il futuro della Juventus e della Nazionale. Quanto ti senti addosso questa maglia?

"Questa maglia me la sento pienamente addosso perché so di meritarmela, so il giocatore che sono e penso di averlo dimostrato in questi anni. Poi chi lo vuole vedere lo vede, chi non lo vuole vedere non mi interessa. Io vado per la mia strada, parlo poco e parlo semplicemente con i fatti".