Juventus, Sarri: "Dire che l'Inter ha problemi dopo 28 punti è eccessivo"

Napoli e Inter fanno i conti con problemi, piuttosto diversi tra di loro, che stanno guastando questo periodo della stagione. Maurizio Sarri non commenta in conferenza: "No, perché ogni problema che si innesca può avere risvolti positivi o negativi. Talvolta una bella discussione, una situazione da risolvere, i gruppi li cementa. Non è detto che quello che dall'esterno venga visto come negativo sia poi negativo. Dire che l'Inter ha problemi, parlando di una squadra che ha fatto 28 punti, mi sembra eccessivo. Mi sembra una squadra in buona salute".