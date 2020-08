Juventus, Sarri: "Per Dybala ci proveremo fino all'ultimo. A Chiellini serve continuità"

vedi letture

Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato così, ai microfoni di Sky, alla vigilia della sfida che determinerà buona parte della stagione bianconera: "Credo poco alle sensazioni, poi c'è il riscontro del campo. Quindi penso che le sensazioni ce le dovrà dire il campo. Le sensazioni, in questo momento, possono essere positive a livello di allenamenti però poi quello che conta è il campo e bisogna attendere il verdetto di quello che ci dirà la partita".

Che partita si aspetta dai Lione?

"Una partita difficile. Una squadra solida che va in densità e lo fa bene. Hanno buone ripartenze e la sensazione è che stiano bene fisicamente e che abbiano fatto un lavoro mirato e puntato su questo periodo. Quindi la sensazione è che troveremo una squadra che sta bene anche fisicamente. È una partita difficile per le caratteristiche dell'avversario e per il risultato dell'andata, però possibile chiaramente".

Come sta Dybala? C'è la possibilità di vederlo titolare o al massimo in panchina e poi giocarsi la carta se necessario? Come sta Chiellini?

"È una scelta difficile non so se è recuperabile, ma so che ci proveremo fino all'ultimo secondo. Poi in campo o in panchina questa è una scelta molto difficile perché usare una sostituzione per usare un giocatore che non sta benissimo è sempre estremamente rischioso. Quindi decideremo dopo il consulto con il ragazzo e il consulto con i medici. Ma a questo ci penseremo dopo perché adesso l'obiettivo è di renderlo disponibile. Chiellini sta trovando un minimo di continuità dopo un anno di assoluta mancanza di continuità per duemila motivi e non ultimo l'infortunio di 6/7 mesi".