Juventus, Sarri si gioca tutto in Champions: contatti per Pochettino, resiste Zidane

Secondo quanto riportato da La Stampa la Juventus avrebbe sondato il terreno per arrivare a Mauricio Pochettino tramite un intermediario. Il tecnico argentino intriga i bianconeri in caso di addio di Sarri che si giocherà tutto tra scudetto e, soprattutto, Champions League. Oltre all'ex Tottenham, resta in ballo anche il nome di Zidane che ha gelato il Real Madrid dichiarando di non essere sicuro della permanenza tra i Blancos anche in vista della prossima stagione.