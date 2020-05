Juventus, scambio Arthur-Pjanic con il Barcellona: si attende la risposta di Setien

Nessuna fretta. Potrebbe sintetizzarsi così la trattativa che potrebbe portare in estate Arthur Melo alla Juventus. La corte di Paratici è sempre serrata con il centrocampist del Barcellona che arriverebbe a Torino nell'ambito di uno scambio con Miralem Pjanic. In passato il calciatore brasiliano aveva già aperto uno spiraglio nel corso di un'intervista al Mundo Deportivo dove aveva dichiarato di essere onorato dell'interesse eventuale di un grande club.

La Juve aspetta Setien - Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, potrebbe essere Quique Setien la variabile che potrebbe far saltare il banco. Il tecnico del Barcellona, arrivato a gennaio al posto di Valverde, ha impiegato il centrocampista, reduce da una pubalgia, quattro volte dal primo minuto nelle undici gare disputate. Nel caso in cui, pur scendendo in campo più di una volta, il giocatore non si sentisse un punto fermo blaugrana, ecco che l'affare potrebbe andare in porto.