Juventus, Schick può restare: si allontana l'ipotesi prestito

Il prestito di Patrik Schick sempre essere più lontano. Nelle scorse settimane si era infatti parlato del progetto della Juventus di cedere il giocatore per un anno per continuare a farlo crescere, ma secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero si starebbe convincendo del fatto che il giocatore potrebbe essere utile ad Allegri anche nella prossima stagione. Il ceco, reduce dall'Europeo Under 21, è pronto a mettersi in gioco, per provare a convincere il suo nuovo tecnico a puntare su di lui fin da subito.