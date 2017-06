Juventus, se parte Alex Sandro possibile ritorno anticipato per Spinazzola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel caso in cui la Juventus dovesse essere costretta a cedere Alex Sandro al Chelsea, i bianconeri potrebbero richiamare Leonardo Spinazzola dal prestito all'Atalanta con un anno d'anticipo, idea che comunque non è mai stata accontanata del tutto da Marotta e Paratici. Per farlo però la Vecchia Signora dovrebbe superare due ostacoli: l'accordo con la Dea e la resistenza di Gasperini che vedrà già partire Kessie e Conti.