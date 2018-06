Juventus, se parte Higuain può tornare Morata

© foto di Federico Gaetano

Maurizio Sarri al Chelsea, ormai ci siamo. Una volta che il tecnico toscano sarà ufficialmente il nuovo tecnico dei Blues, potrà decollare il mercato del club londinese. Il primo obiettivo per l'attacco è Gonzalo Higuain, pupillo di Sarri, ritenuto tutt'altro che incedibile dai bianconeri. La Juventus però non ha intenzione di svendere il Pipita e valuta il suo bomber intorno ai 55/60 milioni, più o meno lo stesso prezzo che il Chelsea fa per Alvaro Morata, ormai un separato in casa a Londra. I campioni d'Italia, scrive Tuttosport, proveranno ad imbastire il ritorno di Morata in Italia attraverso una formula simile a quella che la scorsa estate ha portato all'acquisto di Douglas Costa: prestito oneroso a 15 milioni con riscatto massiccio (45 milioni) dopo uno/due anni.