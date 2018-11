Juventus, sei difensori sul taccuino di Paratici: non c'è Savic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Nella trasmissione di Raidue, Calcio e Mercato, Ciro Venerato ha fatto il punto sulle mosse della Juventus per la difesa. Tuttojuve.com ha trascritto le parole del giornalista: "La Juventus non sarebbe interessate solo a de Ligt, che è di Raiola: ma anche Manolas della Roma. Seguiti Milenkovic della Fiorentina, Andersen della Samp, ma in settimana l'Inter si è vista con il club blucerchiato, Balerdi del Boca Juniors e Mitrovic del Bruges. Non risulta invece Savic dell'Atletico, troppo problemi fisici".