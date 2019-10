© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si complica per la Juventus la corsa a Thomas Meunier, esterno belga. Secondo quanto riportato da Le10Sport, il giocatore sarebbe intenzionato a rinnovare il suo contratto con il PSG, in scadenza a giugno. I bianconeri avevano puntato il calciatore soprattutto a parametro zero.