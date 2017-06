Juventus, si lavora su più fronti. Bianconeri attivissimi sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo le indiscrezioni raccolte da Sportitalia, la Juventus starebbe lavorando su più fronti. Sturaro ha richieste in Premier, mentre Antonio Conte, oltre a Bonucci, vorrebbe Marchisio. In entrata, il club bianconero si muove soprattutto sul centrocampo: N'Zonzi, Paredes e Matuidi i nomi più caldi, ma il mercato potrebbe riservare tante sorprese. La Juventus cerca due esterni di difesa e un esterno offensivo, due se dovesse arrivare un'offerta importante per Cuadrado.