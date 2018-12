© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Missione a Madrid" titola il Corriere di Torino oggi in edicola. "Bentancur 'porta' la Juve al Superclasico. E Paratici vede il Boca per limare l'accordo". La Juventus, al momento dell'acquisto dell'uruguayano del Boca ha riservato al club argentino il 50% per una futura rivendita. Per questo i bianconeri vorrebbero trovare un nuovo accordo per sistemare già ora eventuali pendenze con gli xeneizes.