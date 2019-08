Juventus, si riapre la pista tedesca per Mandzukic. C'è anche il Bayern

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Borussia Dortmund sulle tracce di Mario Mandzukic. Dopo il no del croato al Manchester United si è riaperta la pista tedesca. Fra queste, riporta La Gazzetta dello Sport, anche il Bayern Monaco, club nel quale il centravanti ha giocato per due stagioni vicendo anche la Champions League. Urge un'alternativa a Robert Lewandowski e la meta per lo juventino, che rischia di avere poco spazio con Sarri, è gradita.