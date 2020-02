vedi letture

Juventus, si studia il piano per Pogba: bianconeri pronti a offrire Ramsey e Rabiot

La Juventus studia il piano per arrivare a Paul Pogba. Il Manchester United, per privarsi del francese, vorrebbe circa 100 milioni di euro, una cifra considerata eccessiva dai bianconeri che lo avevano ceduto proprio ai Red Devils per 105 milioni. Per questo motivo, secondo il Mail on Sunday, la Vecchia Signora starebbe pensando di offrire agli inglesi delle contropartite tecniche. I nomi giusti potrebbero essere due calciatori arrivati in estate a parametro zero, cioè Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, la cui cessione potrebbe comunque portare a bilancio due plusvalenze importanti.