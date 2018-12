Juventus, Spinazzola può salutare in prestito: c'è il Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa guarda in casa Juventus per il mercato di gennaio. Il Secolo XIX scrive che l'ultima idea per la corsia mancina è legata a Leonardo Spinazzola (25), appena tornato da un lungo infortunio ma non ancora al meglio. La società bianconera valuta un prestito dell'ex Atalanta per permettergli di trovare spazio con continuità, la soluzione ligure potrebbe essere quella ideale per il calciatore sotto contratto con la Vecchia Signora fino al 2022.