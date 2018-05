Juventus, sponsor e brand tifano per il grande ritorno: Pogba

© foto di Imago/Image Sport

Brand Juve e sponsor internazionali tifano per un grande ritorno: quello di Paul Pogba alla Juventus. Lo rivela quest'oggi Tuttosport, che rivela come il ritorno del france alzerebbe il livello tecnico del gruppo ma anche l'appeal del club. Uomo immagine perfetto per i mercati americani e asiatici. In favore ci sono anche le pressioni dell'agente di Pogba, le scelte di Mourinho e i rapporti positivi tra club, come rivela il quotidiano torinese.