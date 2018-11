Juventus, spunta il nome di Asensio: il giocatore scontento al Real

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spunta il nome di Marco Asensio per la Juventus. Il giovane classe 1996 del Real Madrid sembra essere scontento nella Capitale spagnola e Fabio Paratici ha un piano per portarlo a Torino, sfruttando anche Cristiano Ronaldo e Massimiliano Allegri come traini, visto che il giocatore è ispirato dal suo ex compagno e dal tecnico bianconeri. Secondo quanto riportato da Tuttosport il calciatore accetterebbe volentieri il trasferimento in bianconero.