Juventus, stasera tutte le attenzioni per Cristiano Ronaldo

Fonte: inviato a Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le attenzione della Juventus, questa sera, saranno tutte per Cristiano Ronaldo. Il numero sette della Juventus dovrebbe giocare regolarmente nella sfida tra Portogallo e Lituania, certamente dal livello tecnico e agonistico inferiore rispetto alle ultime due sfide giocate con Lokomotiv Mosca e Milan, ma pur sempre una gara che metterà in palio punti preziosi per la qualificazione agli Europei.

Le preoccupazioni sulla tenuta fisica di CR7, alle prese con un leggero fastidio al ginocchio destro, ci sono. Così come la convinzione che un campione come lui sia anche il primo medico di sé stesso, e che non andrebbe mai oltre rischiando di cadere in un infortunio. Servirà solo un pizzico di prevenzione, un po’ come quella esercitata da Sarri nelle ultime settimane.

“Se l’ho convocato è perché è tutto a posto, sta bene, e giocherà – ha detto ieri il ct della Nazionale portoghese, Fernando Santos, che ha così spostato i riflettori fino a quel momento puntati solo sulla stella della Juventus -. Tutti vogliono parlare di lui perché è il miglior giocatore del mondo, ma io non sono qui per parlare di Ronaldo ma di Portogallo-Lituania: non rispondo più a nessuna domanda su di lui”.

Oggi toccherà anche a Demiral, nella sfida tra la sua Turchia e l’Islanda. Il difensore – secondo quanto trapelato – sarà seguito da vicino dagli scout di Arsenal e Manchester United, a conferma di come la Juventus sia riuscita a strappare alla concorrenza (con largo anticipo) un ottimo prospetto. Il club bianconero la scorsa estate ha respinto al mittente ogni offerta, a gennaio potrebbe tornare a bussare qualcuno con una nuova proposta. Situazione da monitorare.