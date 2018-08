Juventus, Sturaro resta in uscita: prosegue la trattativa con lo Sporting

INTER, 48 ORE PER IL FUTURO DI MODRIC. INTANTO SI AVVICINA KEITA. JUVE, SPAURACCHIO REAL SU PJANIC. E L'UDINESE VUOLE KEAN. MILAN, CIAO KALINIC. E NELL'ATTESA DI BAKAYOKO RINNOVA CUTRONE. SILVA VEDE IL SIVIGLIA. ROMA, INCONTRO PER SUSO. SASSUOLO, CARNEVALI: "LOCATELLI LONTANO". FIORENTINA,...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 agosto

Everton, Connolly in prestito al Wigan

Leicester, accordo col Friburgo per Soyuncu. Si attende il permesso di lavoro

Fulham, colpo Vietto per rinforzare l'attacco

Everton, dal Barcellona arriva André Gomes in prestito

Everton, colpo Yerry Mina per la difesa

Bordeaux, l'esterno Cafu va in prestito alla Stella Rossa

Fulham inarrestabile, Anguissa ha firmato per cinque anni

Europa League, 3° turno: successi per Siviglia, Bordeaux e Besiktas

West Ham, Sanchez: "Che emozione, volevo tornare in Premier League"

Sfumata la pista Watford, il centrocampista Stefano Sturaro continua a guardarsi attorno alla ricerca di una nuova squadra. Secondo Sky vanno avanti i contatti tra Juventus e Sporting Club di Portogallo per il trasferimento a Lisbona del calciatore classe '93.

