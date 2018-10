Juventus su Ramsey. Ma chiede 13 milioni all'anno di ingaggio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus è sempre vigile su Aaron Ramsey. In scadenza di contratto con l'Arsenal, il centrocampista gallese lascerà i Gunners a fine stagione. Su di lui c'è anche il Milan, il nodo principale resta l'ingaggio: Ramsey ha chiesto infatti al club londinese un nuovo contratto da 13 milioni di euro l'anno. Una cifra che al momento appare comunque fuori mercato per i bianconeri, anche per le logiche di spogliatoio che rischierebbe di compromettere.