Juventus, sull'obiettivo André Gomes il Barcellona ha fissato il prezzo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Barcellona fissa il prezzo per André Gomes. Seconfo quanto riportato da Sport il portoghese, 24 anni, non rientra più nei piani dei catalani ed è stato valutato 30 milioni, 5 in meno rispetto a quanto il club ha pagato il Valencia nel 2016. Sul giocatore ci sono Juventus e Milan, ma anche il Liverpool.