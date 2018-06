Juventus, super offerta per Golovin: oltre 20 milioni e 10% sulla rivendita

© foto di Imago/Image Sport

La Juve fa sul serio per Aleksandr Golovin. Ed anche se il Cska Mosca sfrutta, come prevedibile, la vetrina mondiale per mischiare le carte alzando il prezzo, i bianconeri non si tirano indietro, alzando l'offerta. Per la prima volta Beppe Marotta e Fabio Paratici - sottolinea il Corriere di Torino - hanno sfondato il muro dei 20 milioni di parte fissa, cui aggiungere i proverbiali bonus (3 milioni) e una preziosa percentuale sull'eventuale rivendita ancora da definire ma che si potrebbe assestare attorno al 10%. Procede quindi la trattativa.