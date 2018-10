Juventus, Szczesny: "Dispiace per ieri: 1-1 colpa di una disattenzione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra Genoa e Manchester United, il portiere della Juventus Wojciech Szczesny si è soffermato sulla gara dell’Allianz Stadium e ha raccontato anche il “suo” Old Trafford: "Vincere ieri sarebbe stato meglio - esordisce a Sky Sport -, è il modo migliore per avvicinarsi a una sfida come quella con il Manchester. Abbiamo perso due punti, prendendo un gol facile a causa di una disattenzione, e ci dispiace. Eravamo convinti che la palla uscisse in calcio d’angolo, come ho detto potevamo e dovevamo essere più attenti. Manchester United? Ricordo bene Old Trafford. Ci fu il mio esordio in Premier League. Perdemmo, ma ho un bel ricordo di quella giornata. L’ultima volta che ho giocato li, però, ho vinto. Anche il Manchester sarà arrabbiato, avendo preso un gol al 96’. Sarà una grande serata di Champions: lo United è forte, e come noi cercherà la vittoria. Cristiano? Sappiamo tutti quante cose importanti ha fatto là, ma adesso è un giocatore della Juve e stiamo anche apprezzando molto quello che sta facendo qui. Sarà una partita dura e fisica, perché il Manchester gioca in questo modo. Nuovo numero uno? Sto vivendo molto bene questa stagione da titolare: tutta la squadra sta giocando bene, vogliamo continuare così e personalmente sono soddisfatto. Lo scorso anno ho avuto modo di imparare molto da Buffon, e inoltre ho giocato un buon numero di partite, ma devo dire che quest’anno mi sto divertendo".