Juventus, Szczesny potrebbe partire in caso di arrivo di Perin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferisce Il Corriere di Torino, il possibile approdo in bianconero di Mattia Perin, aprirebbe nuovi scenari sul futuro di Wojciech Szczesny. Il numero uno polacco non ha intenzione di lasciare la Juventus, e anche il club conferma questa idea, però col possibile arrivo del genoano, Marotta potrebbe anche iniziare ad ascoltare le offerte in arrivo per l'ex Arsenal. Tradotto in parole povere: con l'arrivo di Perin, un'offerta irrinunciabile potrebbe convincere i bianconeri a lasciar partire lo stesso Szczesny.