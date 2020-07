Juventus-Torino, le formazioni ufficiali: Buffon e Verdi dal 1'. Out Nkoulou, c'è Bernardeschi

Arrivano le formazioni ufficiali della Juventus per il derby di Torino. Praticamente tutto confermato in casa Juventus rispetto alla gara di Genova, con linea difensiva a 4 con Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo; a centrocampo agiranno Bentancur, Pjanic, Rabiot, in attacco il tridente Bernardeschi, Dybala e Ronaldo. L'unica novità sarà fra i pali con Gianluigi Buffon titolare e pronto ad eguagliare il record di presenze in Serie A oggi nelle mani di Paolo Maldini con 648 gettoni nella massima serie. Nel Torino assente Nkoulou: in attacco c'è Verdi a supporto di Belotti.

Juventus: Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Danilo: Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Wesley, Ramsey, Matuidi, Muratore, Douglas Costa, Higuain, Olivieri. Allenatore: Maurizio Sarri.

Torino (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Lyanco, Bremer; Ola Aina, Meite, Lukic, Berenguer; Verdi, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Zaza, Ansaldi, Singo, Edera, Millico, Ghazoini, Djidji, Nkoulou, Adopo, Rincon. Allenatore: Moreno Longo