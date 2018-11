Juventus, torna di moda Dembelé a gennaio: tutto passa da Emre Can

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come si legge sulle colonne del Corriere di Torino in edicola questa mattina, la Juventus potrebbe acquistare un centrocampista durante il mercato di gennaio, qualora Emre Can non dovesse tornare a disposizione in tempi brevi. Il mercato di gennaio - si legge - può offrire grandi occasioni: una porta a Londra, sponda Tottenham, con Dembelé che sotto ogni punto di vista sembra possa fare al caso della Juve di oggi. Esperienza internazionale, capace di inserirsi sia nel centrocampo a tre che in una mediana a due, in scadenza di contratto al 30 giugno 2019 senza alcun rinnovo all’orizzonte.