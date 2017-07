Juventus, torna di moda Rabiot grazie a....Neymar

© foto di Johnny Fidelin/Icon Sport

Il possibile passaggio di Neymar al PSG, un affare da oltre 200 milioni di euro, potrebbe favorire anche la Juventus per quanto riguarda la questione centrocampista. Nel mirino c'è Blaise Matuidi, le parti sono sempre più vicine. Come riporta Tuttosport il francese è un'opzione importante, ma prima di chiudere i bianconeri vogliono valutare anche un profilo più giovane. Il nome è quello di un vecchio pallino, Adrien Rabiot. Emery non lo vorrebbe cedere, ma Neymar indirettamente potrebbe fargli cambiare idea.