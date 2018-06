Juventus, torna di moda Vrsaljko. Bernat pista percorribile

© foto di J.M.Colomo

Joao Cancelo e Matteo Darmian sono gli obiettivi per rinforzare le corsie laterali della Juventus. I bianconeri valutano anche le alternative: Sime Vrsaljko dell'Atlético Madrid torna di moda, ma ci sono anche Inter e Napoli. Per la sinistra aperto il discorso per Juan Bernat, poco utilizzato al Bayern e con le valigie pronte.