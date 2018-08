Juventus, tre nomi per il 2019: Chiesa, La Gumina e Rabiot

© foto di Giacomo Morini

La Juve è già proiettata nel 2019. Come riporta Tuttosport, la società torinese avrebbe già definito le strategie per mettere a segno tre acquisti in vista della prossima stagione. Rabiot può arrivare a parametro zero, come Emre Can, mentre l'Empoli ha garantito la corsia preferenziale per l'attaccante Antonino La Gumina. Di Federico Chiesa, invece, si è parlato nell'ambito della trattativa che ha portato in viola Marko Pjaca.